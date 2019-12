Banana, prilepljena na steno, v Miamiju prodana za 108 tisočakov

Banano, z lepilnim trakom prilepljeno na steno, so prodali za 120.000 dolarjev ali približno 108.000 evrov. Organizatorji razstave so ob tem dejali, da sta bili prodani dve izdaji umetniškega dela Comedian. Tretja izdaja bi lahko dosegla ceno 150.000 dolarjev ali okoli 135.000 evrov.

"Kamorkoli sem potoval, sem imel to banano na steni. Nisem mogel ugotoviti, kako bi jo dokončal. Na koncu sem se nekega dne zbudil in si rekel: banana bi morala biti banana," je dejal Cattelan.

Lastnik galerije Emmanuel Perrotin, ki je s Cattelanom sodeloval več kot 25 let, je zavrnil idejo, da je umetniško delo šala, in Artnetu povedal, da je vsak vidik dela skrbno premišljen, od oblike sadja, do kota in namestitve.

Umetniško delo Comedian se sicer prodaja s potrdilom o pristnosti, lastniki pa lahko banano po potrebi nadomestijo, je poročal Miami Herald.