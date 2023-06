Banane, čebela, krona in Manchester City

Športniki so si enotni, da so navijači vedno dodatna motivacija na poti do zmage. Vsak šport in vsak klub ima svoje navijače, vsaka navijaška skupina pa svoj način, kako svoje varovance popeljati na vrh. No, nogometni klub Manchester City na tekmah pogosto spremljajo napihljive banane. Kako se je zgodba z omenjenim napihljivim sadežem začela in kako sta s tem povezani čebela in krona?

Banane so pred približno 40 leti začele spremljati nogometni klub Manchester City. Da je ogromna napihljiva banana postala simbol omenjenega kluba, pa je kriv Frank Newton. Navijač angleškega kluba jo je namreč prinesel na tekmo med Cityjem in klubom Plymouth Argyle, ki je potekala na stadionu Maine Road, na katerem so sinje modri igrali do leta 2003, ter jo oblekel v dres kluba. S tem je seveda pritegnil pozornost ne le ostalih navijačev, ki so kasneje začeli množično kupovati napihljive banane, temveč tudi nogometašev in medijev. Njegova poteza tudi med navijači ostalih klubov ni ostala neopažena, saj so si nekateri po tem dogodku omislili napihljiva kladiva (West Ham United FC), ribe (Grimsby Town F.C.) in pse (Oldham Athletic A.F.C.).

Banane so pred približno 40 leti začele spremljati nogometni klub Manchester City.

To se je zgodilo leta 1987, ko je bil angleški nogomet v nekoliko bolj temačnem obdobju, vedno več je bilo tudi huliganstva med navijači ter rasnih zlorab temnopoltih igralcev. Newton si je želel, da bi nogomet spet zaživel v vsej svoji lepoti, da bi bilo tako med navijači kot tudi med nogometaši več tovarištva in lahkotnosti. Banana, ki jo je prinesel na tekmo, je bila namenjena nogometašu Johnu Barnesu, ki je bil zaradi prestopa iz Watforda v Liverpool deležen napada podpornikov nekdanjega kluba. Jamajčan je zato pogosto poslušal žaljivke na svoj račun, večkrat pa so vanj prileteli tudi olupki banan.

Manchester City ima na svoji zastavi tri simbole - čebelo, banano in krono.

Kako sta s klubom povezana čebela in krona? Manchester City ima na svoji zastavi tri simbole - čebelo, banano in krono. Da so za rumeno sadje zaslužni navijači, že vemo, simbol čebele pa ima zgodovinsko ozadje. Čebela delavka je namreč zgodovinski simbol mesta Manchester, ki izhaja iz njegove industrijske preteklosti. Čebela je bila prvič sprejeta kot motiv za Manchester v 18. stoletju, odražala pa je čas, ko je mesto postalo vodilno v industrijski revoluciji, kar je simboliziralo, da je panj dejavnosti in podjetnosti za pridne meščane.

Še večji pomen je dobila po bombnem napadu leta 2017 na koncertu ameriške pevke Ariane Gradne v Manchester Areni, v katerem je umrlo 22 ljudi, več kot 250 pa jih je bilo ranjenih. Tudi kot tetovaža je med Angleži izjemno priljubljena. Poslikavo na telesu, ki izkazuje ljubezen in solidarnost mestu, naj bi jo imelo več kot 10.000 prebivalcev. Simbol je pogosto naslikan na različne stavbe, mestne znamenitosti, uporabljen pa je tudi v številnih blagovnih znamkah. Ob posebnih priložnostih se pojavi tudi na klubskih dresih obeh klubov iz Manchestra, Cityja in Uniteda.

