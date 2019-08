Banane z domačega vrta

Bralka iz Ljubljane nam je poslala fotografijo bananovca, ki ga ima na vrtu in na katerem so že plodovi banan. A da bi sadeži dozoreli, potrebuje bananovec, ki je tropska rastlina, tudi jeseni in pozimi toploto. Kot je za 24ur.com povedal vodja botaničnega vrta v Ljubljani, Jože Bavcon, bi sadeži lahko dozoreli, če je rastlina v loncu, saj se sadeži relativno hitro debelijo, dokler je toplo."Če je posajen v zemlji, je ponavadi vegetacijska doba prekratka in potem je prej hladno, kot dozori," je pojasnil in dodal, da banane lahko dozorijo, če bo bralka rastlino pozimi dala v svetel in topel prostor."Sadeži pa so seveda glede na sorto različni, če gre za naravno vrsto, na kar sklepam, če jo je vzgojila iz semena, potem je veliko semen in manj osemenja. Običajno so ti sadeži s semeni manj okusni. Ni pa nujno," je še pojasnil.