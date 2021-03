Banksy najverjetneje avtor grafita pobeglega zapornika v Readingu

Po besedah poznavalca Banksyjevih del Paula Gougha , profesorja na umetniški univerzi v Bournemouthu, je upodobitev izjemno prepričljiva. Kaže pa tudi na to, da jo je ustvaril nekdo, ki je vešč risanja na gradbenem odru sredi noči. Trenutno bi bilo težko najti posnemovalca, ki bi delo opravil tako dobro kot Banksy, je dodal.

Delovni zapor v Readingu, ki je vpisan na seznam arhitekturne dediščine, so zgradili leta 1844. Leta 2013 ga je ministrstvo za pravosodje zaprlo, od leta 2019 pa ga vlada prodaja. Konec minulega leta je stekla pobuda za izgradnjo umetniškega kompleksa na tem območju, ki jo je podprlo tudi več hollywoodskih ustvarjalcev.

V samici readinškega zapora je med letoma 1895 in 1897 zaradi obtožb o homoseksualnih nagnjenjih prestajal kazen irski pisatelj, pesnik in dramatik Wilde. V tem obdobju je med drugim napisal Jetniško balado iz Readinga ter De Profundis (Iz globočin), 100 strani dolgo pismo, naslovljeno na ljubimca lorda Alfreda Duglasa. Pismo je bilo sicer prvič objavljeno pet let po Wildovi smrti.