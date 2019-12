Banksy spet udaril - tokrat je izpostavil brezdomstvo

V videoposnetku je prikazano tudi več ljudi, ki se ustavijo in Ryanu ponudijo hrano ter pijačo. Banksy je v zapisu pohvalil velikodušne neznance: "Bog blagoslovi Birmingham. V 20 minutah, ko smo snemali Ryana na tej klopi, so mu mimoidoči dali toplo pijačo, dve čokoladici in vžigalnik – ne da bi jih za to prosil." Kratki film si je v samo nekaj urah ogledalo več kot 2 milijona ljudi.



Grafit se je sicer pojavil že v petek, vendar je začel pridobivati ​​pozornost, potem ko je Banksy o njej pisal na družbenih medijih. Le nekaj ​​ur po tem, ko je Banksy poslikal zid, pa je neznana oseba poslikavi dodala nekaj novega – severnim jelenom je pobarval nos, tako sta zdaj videti kot priljubljeni jelenček Rudolf. Poslikavo je mesto že zaščitilo s plastično pregrado.