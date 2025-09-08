Svetli način
Zanimivosti

Banksy z novo stvaritvijo kritiko uperil v sodišče, poslikavo že pokrili

London, 08. 09. 2025 19.56 | Posodobljeno pred dvema minutama

R. M.
Prebivalci in prebivalke Londona so danes zjutraj lahko občudovali novo poslikavo uličnega umetnika Banksyja. Na fasado londonskega sodišča je naslikal sodnika, ki pretepa protestnika.

Banksy je znan po tem, da preseneti s svojimi umetninami - te navadno po dolgi noči zgodaj zjutraj opazijo prvi, ki se sprehodijo po ulici. Podobno je bilo tudi tokrat.

Na steni londonskega kraljevega sodišča se je namreč pojavila poslikava sodnika v tradicionalni beli lasulji s črno obleko, ki udarja po protestniku. Iz transparenta, ki ga drži v rokah, pa šprica kri.

S poslikave ni neposredno jasno, na kaj se nanaša, se pa je poslikava, kot poroča BBC, pojavila le dva dni po protestu v Londonu, na katerem so nasprotovali prepovedi propalestinske skupine Palestine Action, ki je opozarjala na zločine, ki se dogajajo v Gazi. Na protestu so aretirali več kot 900 protestnikov in protestnic.

Novo Banksyjevo stvaritev so pristojni že prekrili z železno ogrado. Pred ogrado stojita dva varnostnika.

Tudi tokrat so se začela vprašanja o tem, kako je umetnik, čigar identiteta ni znana, uspel narediti poslikavo, ne da bi ga kdo opazil. "Kako, za vraga, mu je to uspelo na tem območju? Tam namreč mrgoli varnostnikov," je pod njegovo objavo na Instagramu zapisal eden od uporabnikov.

