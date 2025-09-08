Banksy z novo stvaritvijo kritiko uperil v sodišče, poslikavo že pokrili

Banksy je znan po tem, da preseneti s svojimi umetninami - te navadno po dolgi noči zgodaj zjutraj opazijo prvi, ki se sprehodijo po ulici. Podobno je bilo tudi tokrat.

Na steni londonskega kraljevega sodišča se je namreč pojavila poslikava sodnika v tradicionalni beli lasulji s črno obleko, ki udarja po protestniku. Iz transparenta, ki ga drži v rokah, pa šprica kri.

S poslikave ni neposredno jasno, na kaj se nanaša, se pa je poslikava, kot poroča BBC, pojavila le dva dni po protestu v Londonu, na katerem so nasprotovali prepovedi propalestinske skupine Palestine Action, ki je opozarjala na zločine, ki se dogajajo v Gazi. Na protestu so aretirali več kot 900 protestnikov in protestnic.

Novo Banksyjevo stvaritev so pristojni že prekrili z železno ogrado. Pred ogrado stojita dva varnostnika.