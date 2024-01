Banksyjeva dela navdušila tudi znane Slovence

"Banksyjevo razstavo lahko narediš na tri načine. Prvi in najboljši je ta, da jo Banksy naredi sam, ampak to se verjetno pri nas ne bo zgodilo še lep čas, ker tistih nekaj razstav, ki jih je naredil, so bile v velemestih Los Angeles, New York, London, Bristol, zato mislim, da je tukaj še nekaj časa ne bo. Druga varianta, ki je trenutno najbolj popularna po Evropi in kar se največkrat dogaja je, da greš na Google, potegneš dol 50 njegovih grafitov, jih sprintaš na folijo in polepiš galerijo. Nato sprintaš še 30 njegovih grafik in imaš njegovo razstavo, ki izgleda super, ampak to ni to in niti ni pravi način, kako se te stvari lotiti. Tretji način pa je, da poiščeš zbiralce, ki imajo ta dela in jih skušaš prepričati, da ti posodijo te stvari za razstavo, kar je nam uspelo. Vse, kar lahko vidite na tej razstavi, je prava stvar. Grafike so res njegove grafike, ki jih je naredil s certifikati, tisto, kar so njegove druge intervencije in kar koli je v tej galeriji, je res od Banksyja oziroma od ljudi, ki so z njim tudi sodelovali na določenih projektih," nam je razložil kurator razstave David Rjazancev .

Da Banksyjeva dela dosegajo astronomske cene, je znano vsem ljubiteljem umetnosti, po več deset tisoč evrov pa na dražbah dosežejo tudi umetnikove grafike. "Banksy se zaveda, da lahko do njegovih stvari zdaj pridejo samo še tisti, ki imajo dovolj denarja, da si kaj takšnega lahko privoščijo. Zaradi tega je približno tri leta nazaj, ko je v Londonu odprl pop-up trgovino (trgovine, ki so tam le kratek čas) v bistvu kot galerijo, in kadar so šle mimo na primer družine z otroki ali pa cel vrtec, je prišel ven en zaposlen in jim je podaril njegove originalne grafike," razloži Rjazancev in pokaže na grafiko podgane, ki je bila med podarjenimi deli. Ob tem dodaja, da je bila to ena od umetnikovih potez, s katero je omogočil, da so do njegovega dela prišli tudi tisti, ki si ga drugače ne bi mogli nikoli privoščiti.

Kaj pa vprašanje, ali Banksy deluje sam in ali naredi tudi vsa dela sam? "Splošen konsenz je, da je grafite sam naredil, vse, kar naredi s šablono, sam naredi, tudi grafike sam naredi, ko pa je izdal serijo slik, pa so se ljudje začeli spraševati, ali res lahko tako dobro slika. Ena najbolj znanih, če ne najbolj znana je olje Monkey Parliament, ko je to olje prišlo ven, pa so se začeli spraševati, če je to res Banksyjevo delo. To je bilo leta 2013, dve leti nazaj pa je Mason Storm, umetnik, ki je z Banksyjem že sodeloval pri projektu Dismaland, izdal serijo svojih grafik Monkey Parliament. Takrat je tudi dejal, da sicer Banksy zelo dobro dela, ampak Monkey Parliament pa je očitno on naredil namesto njega," odgovarja Rjazancev in pokaže sliko, ki je na ogled tudi v Ljubljani. Ob tem dodaja še: "Mi vidimo umetnike kot, da so vse sami naredili, Michelangelo, Rafael ali pa današnji, ampak v resnici ti najbolj znani umetniki imajo delavnice in v resnici cele tovarne. Danes najbolj znani Damien Hirst ima 300 zaposlenih, Jeff Koons je imel 300 zaposlenih, a je rekel, da bo zdaj začel printati več stvari in jih bo 100 odpustil, ampak to so vse ogromne ogromne delavnice. Banksy je vse stvari sam delal, ampak pri oljnih slikah pa se postavlja to vprašanje, tukaj pa se lahko obiskovalci sami prepričajo in ustvarijo mnenje, kdo je to naredil."