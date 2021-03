Banksyjevo delo na dobrodelni dražbi prodano za 16,7 milijona evrov

Banksyjevo sliko, katere izkupiček z dražbe je namenjen državni zdravstveni službi (NHS), so pri avkcijski hiši Christie's označili za "univerzalni poklon vsem, ki se borijo s koronavirusom".Reprodukcija monokromne slike velikosti kvadratnega metra bo po pisanju britanskega BBC še naprej krasila eno od sten bolnišnice v Southamptonu. Delo namreč visi v neposredni bližini urgence in kot tako bodri medicinsko osebje. Umetnik je namreč ob sliki pustil tudi sporočilo: "Hvala za vse, kar počnete. Upam, da bo to nekoliko posvetlilo prostor, čeprav je le črno-belo."