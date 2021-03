Banksyjevemu pobeglemu zaporniku se je pridružil zapis konkurenta

Obzidje nekdanjega britanskega zapora v Readingu, v katerem je nekdaj kazen prestajal irski pisatelj, pesnik in dramatik Oscar Wilde, od prvega marca krasi podoba zapornika na begu. Kot je tedaj pisal BBC, bi lahko lahko zapornik, ki se spušča z zidu po rjuhah, pri čemer k sebi stiska pisalni stroj, predstavljal Wilda. Avtorstvo so pripisali Banksyju, ki je to nekaj dni pozneje potrdil.