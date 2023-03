Bar, do katerega je možno priti le s čolnom, je prva postaja jamajških znamenitosti. Gre za znameniti Pelikan bar, ki stoji sredi Karibskega morja in je več kot kilometer oddaljen od obale. Čeprav je bil sprva namenjen lastnikom in njegovi družbi, je zdaj dnevno poln turistov in velja za najprivlačnejše središče zabave. Je pa tudi tarča orkanov, zato ga nenehno popravljajo.