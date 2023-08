Barbiemanija: v Salvadorju marketinški hit rožnate Barbie krste

Pogrebni zavod v Salvadorju je presenetil z drzno marketinško potezo. Zavod Alpha and Omega v mestu Ahuachapan blizu meje z Gvatemalo namreč ponuja rožnate kovinske krste z Barbie podlogo. Lastnik zavoda Isaac Villegas je razkril, da je rožnate krste sicer ponujal že pred prihodom filma Barbie, zaradi barbiemanije, ki se je razširila tudi po Latinski Ameriki, pa da se je odločil okrasiti tkanine v krstah z zvezdicami in s podobami lutke.

"Moral sem zgrabiti ta trend," je za AP dejal Villegas in razkril, da so trendovske krste pri kupcih zelo priljubljene. Povedal je, da je pogrebni zavod že sprožil promocijsko kampanjo okoli Barbie krst in jih prodal 10, kar pa ne pomeni, da je bilo v njih dejansko pokopanih 10 ljudi. Veliko ljudi v Salvadorju namreč krsto kupi vnaprej.

Villegas je dejal, da so imele družine do pred letom dni raje tradicionalne krste v barvah, kot so rjava, črna, bela ali siva. Toda pred enim letom je prodal svojo prvo rožnato krsto družini, ki je želela, da bi bil njihov zelo srečni pokojni sorodnik pokopan v krsti srečnejše barve. "Imeli bomo več rožnatih krst, ker ljudje to zahtevajo," je dejal.