BBC Ljubljano uvrstil na seznam top 10 destinacij za kulinarične navdušence

Ljubljana – majhna slovenska prestolnica – ponuja hipsterske kavarne in dobre burgerje, pa tudi restavracije s tradicionalno hrano, so zapisali. Med specialitetami so našteli pršut, žlikrofe in gibanico. Med kuharskimi mojstri je BBC izpostavil Ano Roš, ki sicer ne ustvarja v Ljubljani.

V deseterico je uvrstil še Matero (Italija), Amsterdam (Nizozemska), južne Egejske otoke (Grčija), Yorkshire (Velika Britanija), Korziko (Francija), Pittsburgh (ZDA), celotno Japonsko, Peru in Etiopijo.