Davd Beckham od Cotyja zahteva odškodnino v višini 41 milijonov dolarjev (dobrih 37 milijonov evrov) in prekinitev pogodbe. V podjetju DB Ventures, kjer 51-letnega nekdanjega zvezdnika Manchester Uniteda in angleške reprezentance opisujejo kot eno najbolj prepoznavnih in vplivnih osebnosti v svetu športa, mode in poslovanja, poudarjajo, da je bila Beckhamova luksuzna podoba skrbno grajena več desetletij.

Podjetje Coty obtožujejo, da je distribuiralo parfume Beckhama prek diskontnih trgovin Poundland, zaradi česar so se izdelki prodajali po nizkih cenah. Blagovna znamka David Beckham naj bi s tem utrpela škodo, ker so jo povezali s poceni in diskontnimi izdelki in to izključno zato, ker naj bi se blagovna znamka nogometaša zaradi pohlepa znašla v diskontih po likvidacijskih cenah.

Pri Cotyju vse obtožbe zavračajo, zato so sodišče pozvali k zavrnitvi tožbe. V podjetju trdijo, da je šlo pri nepooblaščeni marketinški kampanji zgolj za enkraten dogodek, ki so ga nemudoma obravnavali, ter zanikajo kakršno koli kršitev pogodbe.