Beethovnove zdravstvene težave skušali preiskati z analizo njegovih las

Glavni avtor raziskave Tristan Begg je dejal, da bi k Bethovnovemu stanju jeter lahko v kombinaciji s pogostim uživanjem alkohola prispevali genetski dejavniki tveganja. Da bi preučili Beethovnovo zdravstveno stanje pred smrtjo, je mednarodna ekipa analizirala vzorce iz osmih pramenov las, ki jih hranijo v javnih in zasebnih zbirkah. Raziskovalci so nato odločili, da je pet pramenov dejansko verodostojnih in da pripadajo isti osebi.

Ludwig van Beethoven se je rodil v Bonnu v Nemčiji leta 1770 in pri 56 letih umrl na Dunaju. Čudovit skladatelj in pianist je utrpel progresivno izgubo sluha, ki se je začela v njegovih srednjih ali poznih 20. letih in privedla do tega, da je do leta 1818 postal funkcionalno gluh.