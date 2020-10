Belgijska princesa končno spoznala svojega polbrata, kralja Filipa

Novopečena belgijska princesa Delphine je končno v živo spoznala svojega polbrata, kralja Filipa. Srečanje je bilo toplo, na triurnem kosilu sta se spoznavala in utrdila družinsko vez, so sporočili iz kraljeve palače. 52-letna umetnica je pravico dolga leta iskala na sodišču, ko je najprej želela, da jo biološki oče uradno prizna, nato pa zahtevala še enake pravice, kot jih imajo njena polbrata in polsestra. Princesa Delphine bo upravičena tudi do dediščine, in sicer do osmine zasebne lastnine nekdanjega kralja Alberta drugega. Kdaj pa se bo srečala s preostalo družino?