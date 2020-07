Prvič v zgodovini posneli, kako je morski pes pokončal kita

Grbasti kiti se v tem delu leta z ledenih območij Antarktike selijo severneje, proti obali Južne Afrike, kjer nemalokrat zaidejo med trop belih morskih psov. Znanstveniki, ki preučujejo tamkajšnja morja in v njih živeče živalske vrste, so že prej domnevali, da bi nekatera trupla mogočnih kitov, ki jih je vsake toliko naplavilo na južnoafriško obalo, lahko bila posledica napada morskega psa. No, zdaj pa so po naključju tak napad tudi posneli.

Kot je za Independent povedal morski biolog Ryan Johnson, ki že 20 let živi in dela v Južni Afriki (specializiral se je v preučevanju morskih psov), je posnetek odkril po tem, ko so v stik z njim stopili zaposleni s tamkajšnjega inštituta za ohranjanje in varovanje morja."Dobil sem klic, da naj bi se kit zapletel v mrežo,"je povedal Johnson. Ker je tisto območje ravno v tem času preletaval njegov dron, je poiskal posnetek in naletel na osupljivo odkritje."Tisti trenutek, ko sem prvič gledal posnetek, se pravzaprav nisem zavedal, da gre za prizor, ki ga svet še ni videl," je povedal za časopis Newsweek.