Benetke začele praznovati 1600-letnico ustanovitve

Mestni svet upa, da bodo dogodki privedli do neke vrste renesanse v znak odpornosti proti pandemiji covida-19, zaradi katere v mestu ni turistov. Prvi uradni dogodek je bil v četrtek, 25. marca, 1600 let po legendi, ki pravi, da so tedaj položili temeljni kamen cerkve San Giacomo di Rialto oziroma San Giacometto.

Zgodovinarji se sicer glede natančnega datuma ne strinjajo, saj so bili v tem obdobju značilni stalni migracijski tokovi. Prebivalci Beneške regije, ki so v nekem trenutku bežali pred napadi barbarov, so se pridružili naseljem prvih prebivalcev otokov v laguni.