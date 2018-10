Bi najeli kočo, narejeno iz čokolade?

Francoski slaščičar Jean-Luc Decluzeau, ki je postal slaven zaradi svojih čokoladnih skulptur, se je odločil za novo drzno čokoladno potezo. Ustvaril je namreč tradicionalno hiško iz čokolade, v kateri se bo dalo tudi prespati. Koča je velikosti 18 kvadratnih metrov, v njen pa lahko prespijo štiri osebe.

Stene, okna, stoli, kamin in ostale podrobnosti v hiši, kot so skodelice, ura, knjige in lestenec, so izdelani iz čokolade, pozabil ni niti na dvorišče, kjer se bohoti ribnik iz bele čokolade, ki ga krasijo čokoladne rože. Za vse skupaj je porabil več kot poldrugo tono čokolade.