Bi si upali na sprehod z volkovi?

Neobičajen potep po odročnih gozdovih južne Španije je med pogumnejšimi turisti vse bolj priljubljena atrakcija. Največjega predstavnika družine psov se nikakor ni treba bati, pravi njihov oskrbnik, ki je vzredil že tri legla. Če se želite odklopiti od vsakdanjega sveta in doživeti pristen stik z naravo, ne omahujte, so enotni navdušeni obiskovalci. Vodnik poudarja, da imajo volkovi blagodejen vpliv na človeka, zato jih iz divjine odpelje tudi v mesta, kjer pripravlja delavnice za otroke z avtizmom in starejše, ki trpijo za Alzheimerjevo boleznijo.