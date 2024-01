Bi spili kavo z malim prašičkom v naročju?

Bi obiskali kavarno, kjer lahko med pitjem kave tudi božate majhnega prašička? Takšna kavarna se je pred nekaj leti odprla v Tokiu in se izkazala za izjemno priljubljeno. Tako priljubljeno, da so po državi odprli že 10 kavarn s prašički. V številnih stanovanjih na Japonskem so domače živali prepovedane, zato so v državi že dalj časa zelo priljubljene kavarne, ki obiskovalcem omogočajo božanje živali. Po mačjih kavarnah, ki so priljubljene že vsaj 20 let, so najnovejši trend torej kavarne s prašički. Znanstveniki pravijo, da božanje živali lahko pomaga pri izboljšanju mentalnega zdravja. Hkrati pa opozarjajo, da je treba poskrbeti tudi za dobrobit živali v tovrstnih kavarnah.