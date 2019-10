Bi za hišnega ljubljenčka imeli podgano?

Na kaj najprej pomislite ob besedi podgana? Vas spreleti srh, gnus ter odpor ali so vam te živali simpatične, zanimive in prikupne? V preteklosti se je teh zanimivih živali oprijel zelo negativen sloves, a zadnja leta se odnos do podgan spreminja tudi pri nas. Pot do tega pa je bila dolga. Udomačevanje se je začelo že v 18. in 19. stoletju, ko so jih lovili za potrebe športa, ki sicer ni bil najbolj prijazen – podgane so skupaj s psom dali v ogrado in stavili, koliko časa bo trajalo, preden jih bo pes pobil. A kmalu so opazili, da je podgana veliko več kot le žrtev krvavega športa, in počasi so jih ljudje vzeli za hišne ljubljenčke.

Nastja Stolnik Ostrš je velika navdušenka nad živalmi, še posebej pa so ji v srce usidrale živali, za katere ne bi rekli, da so domači ljubljenčki. Nastja je namreč zaljubljena v podgane. Že kot majhna deklica si jo je želela, kajti imela je sosedo, ki jo je imela za domačo žival, toda ko je iskala primerno in zdravo podgano, je ni našla. Nato je po naključju srečala osebo, ki ji je iz ZDA pripeljala dve samički.