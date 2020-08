Nekateri ruski arhitekti in gradbeniki so znani po bizarnih eksperimentih – zasnovi in gradnji stavb, ki šokirajo. Bolj ali manj domiselne stvaritve, kot sta denimo hiša, ki spominja na gromozansko kopijo slavnega Faberžejevega jajca, ali pa hiša, ki je v bistvu glava neznanega junaka, so postale prave atrakcije. A kaj, ko bolj kot odobravanje žanjejo zgražanje.