'Bil bi neumen, če boja med Bieberjem in Cruisem ne bi realiziral'

Za TMZ Sports je White na vprašanje, če bi se ta borba res lahko zgodila, odgovoril: "Bil bi neumen, če ne bi želel realizirati te borbe. Mislim, da bi bila to s promocijskega stališča najlažja borba v zgodovini moje kariere." Spomnil je še, da tudi v borbo med Conorjem McGregorjem in Floydom Mayweatherjem na začetku ni verjel, pa se je vseeno zgodila.

Predsednik UFC-ja naj bi prejel številne klice ljudi, ki bi si želeli realizirati to borbo in je hkrati prepričan, da bi Cruise ta izziv sprejel. Tem ljudem, katerih imen ni želel razkriti, je pojsnil, da se o tem lahko pogovorijo, če gre za resnične informacije. White ni še nikoli organiziral podobne borbe, a če sklepamo po njegovem dosedanjem vedenju, je mogoče prav vse.

V preteklosti je že večkrat prišlo do medsebojnega rivalstva slavnih oseb in s tem do takšnih in drugačnih povabil na spopade, ki pa se na koncu niso zgodili. Čeprav v primeru Bieberja in Cruisa ni jasno, zakaj je glasbeni zvezdnik izzval enega največjih filmskih igralcev, je jasno, da bi ta spopad predstavljal največji športno-medijski spektakel v zgodovini.