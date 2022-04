Bizarne navade kraljice: od vrečke lastne krvi do sovraštva do ledenih kock

96-letnica ne velja za oboževalko juhe in krompirja. Za tega pravi celo, da ji škoduje. Se pa kraljica zato nikoli ne brani dobrega hamburgerja, ki ga kot prava monarhinja seveda poje z vilicami in nožem, pri čemer se izogne kruhu. Zelo rada je tudi zelenjavo in ribe.

Tako kot vsi ima tudi monarhinja preference, ko pride do pijače, natančneje do načina, kako je ta postrežena. Kraljica namreč ne prenese kockastega ledu in zvoka, ki ga ta naredi ob padcu v kozarec. Pri kraljičini osvežilni pijači tako pridejo v poštev zgolj ledene kroglice.

Moda, moda, moda

Barvni kostimi, glamurozna pokrivala ter tisoč in ena torbica. To so kosi oblačil, s katerimi se je kraljica v času svoje vladavine zapisala v zgodovino mode. Za njen videz je odgovorna ekipa stilistov, ki s skrbnim arhiviranjem modnih kosov skrbi, da kraljica nikoli ne zagreši največjega modnega zločina – ponovitve.

Komuniciranje s pomočjo torbice

Zgoraj omenjena kolekcija torbic ne zaokroža le videza Elizabete II., ampak služi tudi kot zelo uporabno komunikacijsko orodje. Spust torbice na tla na primer pomeni, da želi kraljica zapustiti prireditev. Poleg tega ima vsaka torbica tudi svoje kljukasto držalo, ki poskrbi, da lahko monarhinja modni pripomoček odloži, kjer koli želi.

Sindrom Pepelke?

Potencialnim žuljem in neprijetnosti pri hoji se kraljica izogne na posebej izviren način. V palači ima namreč posebno osebno pomočnico, ki kraljičine nove čevlje najprej preizkusi sama in jih šele nato, ko so ti uhojeni in se popolnoma prilegajo, preda monarhinji.

'Ne' moškim bradam

Obrazne dlake na moških pri kraljici niso dobrodošle. Da so te praktično prepovedane med družinskimi člani, potrjuje tudi dejstvo, da je edini, ki jo ima, prav princ Harry, ki je pred kratkim prostovoljno zapustil palačo. Morda pa je Harry na skrivaj zares njen najljubši vnuk?