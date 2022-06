Blagaj v tekmi za naziv najlepše turistične vasi

Če je Bosna in Hercegovina kot turistična destinacija v senci svojih bolj priljubljenih sosedov, Hrvaške in Črne Gore, pa to še ne pomeni, da ne skriva veliko biserov. Eden teh je zagotovo Mostar. Samo 12 kilometrov iz Mostarja se nahaja kraj Blagaj, znan po lepi in raznoliki naravi, miru ter kulturno-zgodovinskih znamenitostih. Turistični delavci se radi pohvalijo, da se je tudi zaradi mistike samega kraja znašel v tekmi za najlepše turistično vas, ki jo izbira Svetovna turistična organizacija. K prepoznavnosti so seveda pripomogli tudi vse številčnejši domači in tuji turisti, ki zadnja leta vse bolj množično odkrivajo lepote Blagaja.