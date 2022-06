Bloodhound prvič v 146-letni zgodovini najlepši pes newyorške razstave

Bloodhounda, pasmo, ki jo v Sloveniji imenujemo tudi pes sv. Huberta, je doletela izjemna čast. Na newyorški razstavi Westminster Kennel Club so ga razglasili za najlepšega psa razstave, v hudi konkurenci pa je premagal več kot 3500 psov, ki so predstavljali dvesto različnih pasem.

Heather Buehner , ki je na razstavi skrbela za Trumpetovo prezentacijo, je ob razglasitvi povedala, da je navdušena nad zmago, kot solastnica pa kužka izjemno dobro pozna, opisala ga je kot psa, ki "ima zelo izrazito osebnost in je hkrati malo nor." 4-letni bloodhound izhaja iz zvezne države Illinois, točneje iz kraja Saint Joseph. Je sin psa Nathana, ki je v skupini svoje pasme naslov odnesel leta 2014, glavna nagrada 'best in show' pa se mu je takrat izmuznila.

Šampiona je okronal dr. Don Sturz, znani vzreditelj in nekdanji analitik, ki je z razstave poročal za program Fox Sports. Tudi tokrat je imel glavno besedo pri odločanju. Drugo mesto v kategoriji je prejel kuža Winston pasme francoski buldog, katerega solastnik je Morgan Fox, športnik lige NFL.

Razstavo Westminster pogosto opisujejo kot 'super bowl' ameriških pasjih razstav, tudi Fox ob prejemu druge nagrade ni mogel skriti navdušenja: "Izredno lepo je biti ob njem. Zmeraj se naokrog sprehaja z največjim nasmeškom, ki ga pes lahko ima."

Nagrado 'best in show' za najlepšega psa razstave lahko prejme pes, ki je bil najboljši v konkurenci svoje pasme, le tako pa se kasneje prebije med sedem najboljših, ki so razporejeni v glavne kategorije. Ob Trumpetu in Winstonu so se v finalnem boju za naslov potegovali še maltežan Toy, nemški ovčar River, angleški seter Belle, samojed Striker in jezerski terier MM. Lansko leto si je konkurenco podredil pekinžan Wasabi.