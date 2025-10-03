Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TV Zanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Zanimivosti

Bloom: prvi masterclass self-carea v Sloveniji

Ljubljana, 03. 10. 2025 19.11 | Posodobljeno pred 11 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
24urcom
Komentarji
0

V Sloveniji je zaživel prvi Bloom masterclass, ki ga je ustvarila ustanoviteljica blagovne znamke Bloom Sibela Murić. Kot pionirka na wellness in fitnes področju s svojim Infraslim konceptom izhaja iz prepričanja in izkušenj, da je za kvalitetno življenje potrebno ravnovesje med dobrim fizičnim in psihičnom zdravjem.

Dogodek je zaznamoval pomemben mejnik na področju samozavedanja in osebne rasti pri nas – s poudarkom na celostni skrbi za ženske, ki presega zgolj telesno vadbo.

Bloom masterclass je namenjen ženskam, ki si želijo spustiti čustveno bolečino, se dvigniti iz težkih izkušenj, ponovno zgraditi samozavest in okrepiti samopodobo. Program ni usmerjen v fit telo, ampak celostno zajema mentalno zdravje, notranjo moč in ljubezen do sebe.

Spletni tečaj je zasnovan kot 21-dnevni program, ki udeleženkam ponuja orodja in vaje za dolgoročno osebno rast. Cilj programa je ustvariti ravnovesje med telesno in čustveno dobrobitjo ter ponuditi trajno podporo pri gradnji samozavesti in notranje moči. Prvi trije dnevi so brezplačni, Sibela pa je tudi avtorica knjige Domov k sebi, ki je sestavljena iz različnih poglavij z različnimi tematikami.

Znamka Bloom tako prinaša nekaj povsem novega – gibanje, ki spodbuja ženske, da presežejo omejitve, objamejo svojo resnično vrednost in zaživijo v svoji polnosti.

bloom masterclass sibela murić knjiga
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1305