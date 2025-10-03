Bloom: prvi masterclass self-carea v Sloveniji

Dogodek je zaznamoval pomemben mejnik na področju samozavedanja in osebne rasti pri nas – s poudarkom na celostni skrbi za ženske, ki presega zgolj telesno vadbo.

Bloom masterclass je namenjen ženskam, ki si želijo spustiti čustveno bolečino, se dvigniti iz težkih izkušenj, ponovno zgraditi samozavest in okrepiti samopodobo. Program ni usmerjen v fit telo, ampak celostno zajema mentalno zdravje, notranjo moč in ljubezen do sebe.