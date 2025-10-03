Bloom: prvi masterclass self-carea v Sloveniji

Dogodek je zaznamoval pomemben mejnik na področju samozavedanja in osebne rasti pri nas – s poudarkom na celostni skrbi za ženske, ki presega zgolj telesno vadbo.
Bloom masterclass je namenjen ženskam, ki si želijo spustiti čustveno bolečino, se dvigniti iz težkih izkušenj, ponovno zgraditi samozavest in okrepiti samopodobo. Program ni usmerjen v fit telo, ampak celostno zajema mentalno zdravje, notranjo moč in ljubezen do sebe.
Spletni tečaj je zasnovan kot 21-dnevni program, ki udeleženkam ponuja orodja in vaje za dolgoročno osebno rast. Cilj programa je ustvariti ravnovesje med telesno in čustveno dobrobitjo ter ponuditi trajno podporo pri gradnji samozavesti in notranje moči. Prvi trije dnevi so brezplačni, Sibela pa je tudi avtorica knjige Domov k sebi, ki je sestavljena iz različnih poglavij z različnimi tematikami.
Znamka Bloom tako prinaša nekaj povsem novega – gibanje, ki spodbuja ženske, da presežejo omejitve, objamejo svojo resnično vrednost in zaživijo v svoji polnosti.
