Bloomberg v prispevku o Ani Roš in 'vrhunski kuhinji sredi ničesar'

"Podeželje ni prostor za vrhunsko kuhinjo," je v prispevku dejala Roševa. Ljudje jejo, ker so lačni. "Sprememba je bila velika, nismo turistično območje, v bližini ni bilo restavracij," je opisala. Ker so morali preživeti, so bili zato v Hiši Franko zelo motivirani, da bi to spremenili.