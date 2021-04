Bo Bali izgnal dva vplivneža zaradi potegavščine z maskami?

Dva vplivneža, ki sta na Baliju izvedla potegavščino z maskami, se bosta najbrž morala soočiti z deportacijo. Privoščila sta si namreč kanček humorja preveč, ko sta prekršila strogi zakon o nošenju zaščitne maske, za kar pa, predvsem v času pandemije, indonezijske oblasti nimajo posluha. Kot da to ne bi bilo dovolj, sta potegavščino z narisano zaščitno masko ujela še na video in ga kot prava vplivneža tudi objavila.

Čeprav sta se Josh Paler Lin in Leia Se najverjetneje mislila samo malo pošaliti, pa se jima ta šala ni posrečila. Balijske oblasti sedaj vplivnežema, ki sta šalo z narisano zaščitno masko posnela in objavila na kanalu YouTube, grozijo, da ju bodo prisilno izgnale iz Indonezije, odvzeli pa so jima tudi potna lista. V času pandemije na Baliju pač ni heca.

icon-expand Bali FOTO: Profimedia

Na posnetku, ki sta ga objavila, je Leia skušala vstopiti v trgovino, a so jo pri vhodu zavrnili, ker ni nosila zaščitne maske. Domislila sta se potegavščine, v kateri si je Lin na obraz narisal masko in brez težav vstopil v trgovino. Video je takoj zaokrožil po spletu, kar pa niti ni tako presenetljivo, saj ima Lin kar 3,4 milijona sledilcev. A za tako potegavščino sta si izbrala napačno državo. Indonezija ima namreč v času pandemije zelo stroge zakone o nošenju mask in drugih zaščitnih ukrepov. Policija ima navodila, da lahko že ob prvem prekršku izroči visoko denarno kazen, ob drugem pa tujce izžene iz države. Kljub temu, da je bil to prvi prekršek tako za Josha kot Leio, je njun video povzročil tolikšen odziv, da so se oblasti odločila, da ju takoj kaznujejo z deportacijo in odvzemom potnih listov. Lin je sicer Tajvanec, a živi v Združenih državah, Se pa je po izjavi policije državljanka Rusije.

"Obravnavana bosta skupaj pred imigracijsko policijo, ki bo odločila, ali bosta izgnana," je v izjavi povedalI Putu Surya Dharma, predstavnik za medije balijskega Ministrstva za pravosodje in človekove pravice. Lin je v tem času video umaknil s svojega kanala. Na družbenem omrežju Instagram pa je objavil nov videoposnetek, na katerem se skupaj s Se in njuno odvetnico opraviči za potegavščino. Video ima indonezijske in angleške podnapise.

"Namen tega videoposnetka nikakor ni bil žaljenje ali napeljevanje k nenošenju zaščitne maske. Namen videa je bil zabavati ljudi, kar je tudi moje poslanstvo in moja služba. Obljubiva, da tega ne bova več storila," je v videu dejal Lin. Tokrat oba nosita zaščitno masko. Oblasti so potrdile, da so na Baliju v enem tednu izdali 8864 kazni za nenošenje zaščitne maske. Otok je še vedno zelo priljubljena turistična točka, med pandemijo pa se je veliko turistov odločilo, da se ne bodo vrnili domov, temveč na konec pandemije počakali kar na Baliju.