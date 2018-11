Bo Noetova barka odplula v Izrael?

A pri tem je naletel na 'majhno' težavo. Kljub temu, da je lesena barka primerna za plovbo namreč nima motorja, zaradi česar bi jo morali do obljubljene dežele odvleči vlačilci. Kar pa bi po napovedih stalo preko milijona evrov, piše Euronews.

Pretekli teden je Huibers dejal: "To je kopija božje ladje. Smiselno je, da jo odpeljem v božjo deželo,"in s tem izrazil svoje upanje, da bo njegova Noetova barka odplula proti Izraelu.

Huibers je velikansko ladjo uspel zgraditi v petih letih. Idejo za to je dobil leta 1993, ko je svojim otrokom bral biblijsko zgodbo o Noetovi barki. Leta 2006 je Huibers nato dokončal svojo prvo barko, s katero je upal, da bo širil 'božjo besedo na Nizozemskem'. Barka je bila 70 metrov dolga in deset metrov široka. A ker te mere niso ustrezale tistim v Bibliji, je barko prodal in začel graditi novo.

Njegova druga barka, dokončana leta 2013, meri neverjetnih 124 metrov v dolžino, tehta pa kar 2500 ton. Zgrajena je bila s pomočjo donacij v višini štirih milijonov evrov, nosi pa lahko vsaj 5.000 ljudi.