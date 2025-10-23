Bo pisanje kazni za neplačilo parkirnine prevzela umetna inteligenca?

Kdaj ste nazadnje plačali kazen za neplačilo parkirnine? V prihodnosti je mogoče ne boste prejeli na klasičen način z obvestilom redarstva na vetrobranskem steklu, temveč bodo vašo registrsko tablico skenirala pametna vozila s kamerami, ki so opremljena z umetno inteligenco. V Düsseldorfu so jih že preizkusili za en dan, na Nizozemskem pa so takšna vozila že redno na cestah.