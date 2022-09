Madžarski izumitelj je imel na dvorišču ogrodje kolesa in neuporaben avto znamke Trabant. To je avto, ki so ga za železno zaveso sestavljali v takratni Vzhodni Nemčiji. Tako si je izumitelj dejal "malce kreativnosti" in nastal je "trabicikel" - vozilo, za katerim se ljudje obračajo. Bo postal prodajna uspešnica?