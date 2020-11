Bo vlak ostal na kitu?

Po nenavadni nesreči, ki se je zgodila na Nizozemskem in se srečno iztekla zgolj po zaslugi kita oziroma skulpture kita, je stekla tudi akcija reševanja vlaka s kitovega repa. Ta je namreč, potem ko se je vlak podzemne železnice iztiril, obstal na skulpturi. Ogromna umetniška skulptura kitovega repa je prestregla vlak, ki je prebil ograjo in skoraj strmoglavil deset metrov v globino, in na ta način preprečila katastrofo.