Bo znamenita rdeče-črna jakna Michaela Jacksona dosegla rekordno ceno?

Kot je napovedala ameriška avkcijska hiša Julien's Auctions, bo dražba potekala v Abu Dhabiju v Združenih arabskih emiratih. Pri Julien's Auctions so jakno ocenili na več kot 10 milijonov ameriških dolarjev (skoraj devet milijonov evrov). Leta 2011 je ista avkcijska hiša to ikonično jakno v Kaliforniji prodala za 1,8 milijona dolarjev (1,6 milijonov evrov).

Rdečo jakno iz telečjega usnja s črnimi vstavki je oblikovala Deborah Landis, soproga režiserja videospota Johna Landisa, ki se med drugim podpisuje pod filma Brata Blues in Princ odkriva Ameriko. Landis je z videospotom za Thriller ustvaril samostojen kratki film, ki je takrat po svetu vzbudil veliko pozornosti, tudi zaradi Jacksonovih prizorov v vlogi zombija.

Skupaj z jakno bodo na dražbi na prodaj še drugi predmeti kralja popa. Bleščečo rokavico, ki jo je Michael Jackson leta 1983 nosil na Motownovi slovesnosti, ko je prvič izvedel svoje moonwalk plesne korake ob skladbi Billie Jean, je novembra 2009 za rekordno ceno 430.000 ameriških dolarjev (384.000 evrov) kupil poslovnež iz Hongkonga. Pri Julien's Auctions so sedaj njeno vrednost ocenili na 800.000 ameriških dolarjev (714.000 evrov).