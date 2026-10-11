Bo znamenita rdeče-črna jakna Michaela Jacksona dosegla rekordno ceno?

Kot je napovedala ameriška avkcijska hiša Julien's Auctions, bo dražba potekala v Abu Dhabiju v Združenih arabskih emiratih. Pri Julien's Auctions so jakno ocenili na več kot 10 milijonov ameriških dolarjev (skoraj devet milijonov evrov). Leta 2011 je ista avkcijska hiša to ikonično jakno v Kaliforniji prodala za 1,8 milijona dolarjev (1,6 milijonov evrov).
Rdečo jakno iz telečjega usnja s črnimi vstavki je oblikovala Deborah Landis, soproga režiserja videospota Johna Landisa, ki se med drugim podpisuje pod filma Brata Blues in Princ odkriva Ameriko. Landis je z videospotom za Thriller ustvaril samostojen kratki film, ki je takrat po svetu vzbudil veliko pozornosti, tudi zaradi Jacksonovih prizorov v vlogi zombija.
Skupaj z jakno bodo na dražbi na prodaj še drugi predmeti kralja popa. Bleščečo rokavico, ki jo je Michael Jackson leta 1983 nosil na Motownovi slovesnosti, ko je prvič izvedel svoje moonwalk plesne korake ob skladbi Billie Jean, je novembra 2009 za rekordno ceno 430.000 ameriških dolarjev (384.000 evrov) kupil poslovnež iz Hongkonga. Pri Julien's Auctions so sedaj njeno vrednost ocenili na 800.000 ameriških dolarjev (714.000 evrov).
Na prodaj bosta tudi dva para pevčevih črnih usnjenih čevljev. Jacksonove moonwalk čevlje so ocenili na od 60.000 (54.000 evrov) do 80.000 ameriških dolarjev (71.400 evrov), čevlje iz videospota Thriller pa na od 30.000 (27.000 evrov) do 50.000 ameriških dolarjev (45.000 evrov).
Vse ikonične predmete kralja popa Michaela Jacksona, ki je junija 2009 umrl star 50 let, bodo pred načrtovano dražbo v Abu Dhabiju odpeljali na svetovno turnejo in bodo med drugim na ogled v ZDA, Bahrajnu in na Japonskem.
Založba Motown Records, ustanovljena leta 1959 v Detroitu, je ena najpomembnejših glasbenih založb v zgodovini popularne glasbe. Igrala je ključno vlogo pri popularizaciji soula in R&B glasbe ter pri integraciji afroameriških glasbenikov v mainstream pop kulturo. Ime izvira iz vzdevka za Detroit, 'Motor Town', saj je bilo mesto znano po avtomobilski industriji. Založba je bila dom številnim legendarnim izvajalcem, kot so Stevie Wonder, Diana Ross, The Supremes in Jackson 5, kjer je svojo kariero začel tudi Michael Jackson.
Moonwalk je plesni korak, pri katerem plesalec izvaja iluzijo drsenja nazaj, medtem ko njegovi nogi dejansko hodita naprej. Čeprav so podobne gibe uporabljali že plesalci v preteklosti, ga je Michael Jackson leta 1983 med nastopom s pesmijo 'Billie Jean' na televizijski oddaji ob 25-letnici založbe Motown populariziral do te mere, da je postal njegov zaščitni znak. S tem gibom je Jackson spremenil zgodovino odrskega nastopanja, saj je moonwalk postal eden najbolj prepoznavnih in kopiranih plesnih gibov vseh časov.
John Landis je priznan ameriški filmski režiser, scenarist in producent, ki je svojo kariero zaznamoval zlasti v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja. Znan je po svojem edinstvenem slogu, ki pogosto združuje komedijo z elementi grozljivke ali akcije. Med njegove najbolj kultne filme sodijo 'Brata Blues' (The Blues Brothers), 'Ameriški volkodlak v Londonu' (An American Werewolf in London) in 'Princ odkriva Ameriko' (Coming to America). Njegovo sodelovanje z Michaelom Jacksonom pri videospotu 'Thriller' je bilo revolucionarno, saj je postavilo nove standarde za produkcijo glasbenih videospotov, ki so postali dolgi, narativni kratki filmi.
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