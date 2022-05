Bob Dylan dobil svoj muzej.

Bob Dylan je muzej v Tulsi v ameriški zvezni državi Oklahoma odobril, vendar je bil po besedah njegovih upravljavcev le malo osebno vpleten. Zanj so za okrog deset milijonov ameriških dolarjev oziroma približno 9,5 milijona evrov preuredili staro industrijsko stavbo v neposredni bližini muzeja, posvečenega glasbeniku Woodyju Guthrieju , ki je umrl leta 1967. Guthrie je bil eden od Dylanovih vzornikov. V njem so na ogled Dylanov arhiv, njegovi zapiski, osnutki za pesmi, pogodbe, plošče in filmi.

Bob Dylan je zaslovel s pesmimi, kot je Blowin' in the Wind, in velja za enega najvplivnejših glasbenikov 20. stoletja. Švedska kraljeva akademija mu je leta 2016 na začudenje mnogih podelila Nobelovo nagrado za književnost za nov pesniški izraz v ameriški pesniški tradiciji, za dodatno presenečenje pa je poskrbel še sam, ko se je zavil v molk in odlašal s prejemom nagrade.

V karieri je prodal več kot 125 milijonov albumov. Objavil je tudi več knjig svojih risb in slik ter svoje delo razstavljal v prestižnih galerijah po svetu. Pred kratkim so v vinogradih na jugu Francije postavili njegovo instalacijo Rail Car v obliki vagona kot del turneje Art and Architecture. Ta vključuje tudi skulpture in instalacije drugih umetnikov, kot so Tracey Emin, Frank Gehry, Richard Rogers in Michael Stipe iz skupine R.E.M.