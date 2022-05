Bodo 'grob' vilinca iz Harryja Potterja zaradi spominkov oboževalcev prestavili?

Prostor na jugozahodu Walesa, kjer je Harry Potter v sedmem delu filma Svetinje smrti pokopal svojega prijatelja, vilinca Trapetsa, povzroča fundaciji, ki skrbi za to območje, težave. Zaradi velikega števila oboževalcev, ki tja priljubljenemu liku v poklon odlagajo nogavice in sporočila, je ogroženo tako okolje kot tudi infrastruktura območja, zato razmišljajo, da bi 'grob' premaknili na bolj primeren in lažje dostopen kraj.

Na plaži Freshwater West, kjer je umrl vilinec Trapets, lik iz priljubljene franšize o Harryju Potterju, oboževalci na mestu, kjer ga je v filmu pokopal mladi čarovnik, po tem, ko se je vilinec zanj žrtvoval in mu rešil življenje, puščajo številne kamne s posvetili in nogavice. Te namreč v čarovniškem svetu predstavljajo svobodo – ko gospodar vilincu izroči nogavico, je ta osvobojen in čarovniku mu ni treba več služiti. V drugem delu Harryja Potterja je nogavico s pomočjo mladega čarovnika od Luciosa Malfoya dobil tudi Trapets in tako postal svoboden vilinec.

Vilinec je med oboževalci tako priljubljen, da je fundacija National Trust, ki skrbi za območje, kjer se v domišljijskem svetu nahaja Trapetsov grob, zaskrbljena za slab vpliv, ki ga ima puščanje spominkov, na okolje. "V preteklih letih smo opazili povečano število obiskovalcev, ki želijo uživati v vsem, kar ponuja Freshwater West, vključno z njegovo plažo. Priljubljen je zaradi čudovite plaže, reševalne službe, dobrega mesta za surfanja in služi kot primerna lokacija za hollywoodska snemanja. Povečanje števila obiskovalcev ogroža njegove objekte in infrastrukturo," so zapisali v izjavi za javnost in dodali, da sicer z veseljem sprejemajo nove obiskovalce, a jim želijo zagotoviti varno izkušnjo, v kateri lahko uživajo. Zaradi velikega števila oboževalcev čarovniškega sveta, ki ga je ustvarila J. K. Rowling, ki prihajajo na 'Trapetsov grob', je fundacija predlagala, da se tega s plaže Freshwater West v Pembrokeshiru prestavi na drugo lokacijo, ki bo bo primernejša in javnosti lažje dostopna. National Trust je na spletu objavil anketo, ki je odprta do 31. maja, v kateri so anketirance vprašali, ali naj grob ostane ali ga premaknejo drugam.

