Bogataši se bodo na dražbah potegovali za prestižni nakit plemstva

V Ženevo se zgrinja nesramno bogata visoka družba, ki se bo na dražbah potegovala za prestižni nakit plemstva. Tri milijone evrov in pol za diamantno ogrlico, ki jo je nosila ruska carica Katarina Velika. Najmanj toliko bomo iztržili za najdražji kos, so optimistični dražitelji. Veliko zanimanja bojda žanjejo tudi poročne tiare kronanih glav. Največ potencialnih kupcev prihaja iz ZDA, Rusije in Kitajske.