Boj za naziv najstarejše gostilne: so bližnjo taverno res odprli prej?

V osrčju španske prestolnice poteka boj med lastniki dveh gostinskih lokalov za naslov najstarejše gostilne ne samo v Španiji, ampak na svetu. Doslej je za najstarejšo gostilno veljala med gurmani znana in priljubljena restavracija, ki neprekinjeno obratuje že 300 let. Lastnika bližnje manjše družinske taverne pa sta pred kratkim našla dokaz, da so vrata gostom odprli že 23 let prej, davnega leta 1702.