Ovca Mimi in njen lastnik postala bolgarska spletna senzacija

Kdo je ena večjih zvezd v Bolgariji? To je ovca Mimi, ki z lastnikom živi v blokovskem naselju v središču Sofije. Njen lastnik je ovci rešil življenje in jo vzel za svojo, namesto psa. In ker se vsak dan večkrat sprehajata po naselju, so ju sosedje začeli fotografirati in postala sta bolgarska spletna senzacija.