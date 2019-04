Bomo namesto vegi burgerjev odslej jedli vegi ploščke?

Če bo obveljala odločitev enega najplivnejših odborov v zdaj že razpuščenem evropskem parlamentu, bomo namesto vegi burgerjev jedli vegi ploščke, namesto rastlinskih klobas vegi batine in podobno. Evroposlanci v odboru za kmetijstvo so odločili, da bodo vso vegetarijansko hrano, ki vsebuje mesna imena kot vegetarijanski zrezek, burger ali klobasa, morali preimenovati.

Veganska in vegetarijanska hrana sta v Evropi v porastu, vegansko meso pa vse bolj podobno pravemu mesu. Toda, evropski poslanci so tik pred zadnjo sejo parlamenta odločili, da se burgerji, v katerih ni mesa, ne smejo več imenovati burgerji. Bodo na menijih res začeli ponujati vegi ploščke namesto polpetov in rastlinske batine namesto klobas? Zagovorniki vse bolj priljubljenega načina prehrane so jasni: v ozadju so mesni lobiji, ki želijo zajeziti rastoče vegansko gibanje.

"Mi se glede tega ne sekiramo, bomo pač uporabljali druga imena," pa pravi predsednica Slovenskega veganskega društva Maja Hrovat. FOTO: POP TV

"Odločitev v Bruslju smo pričakovali," pravijo v eni izmed novonastalih veganskih restavracij, ki jih je tudi pri nas vedno več in se na nove smernice evrobirokratov tudi že prilagajajo. "Če rečemo, da je kranjska klobasa tradicionalna slovenska jed, bo ajdova batina, kakor smo jo poimenovali, čez 50 let tudi tradicionalna jed," pravi Martin Rojnik iz Kuche. Namesto klobase najdemo batino, namesto sira najdemo blok, imena jedi so iznajdljiva. In čeprav v Bruslju trdijo, da v ozadju ne stoji mesni lobi in da gre za večjo transparentnost, je težko verjeti, da je odločitev zdravorazumska.

Bomo namesto rastlinskih klobas jedli vegi batine? FOTO: POP TV

"Gre za navidez absurdno vprašanje, ki pa ima poslovno ozadje. V ozadju so neki poslovni interesi, verjetno mesne industrije,"pravi Marko Lovec iz katedre za mednarodne odnose Fakultete za družbene vede. "Mi se glede tega ne sekiramo, bomo pač uporabljali druga imena," pa pravi predsednica Slovenskega veganskega društva Maja Hrovat. Toda vsak tak ukrep za seboj nosi posledice. "V kolikor se ne bi smel imenovati burger ali pleskavice, bi najbrž potrošniki manj posegali po teh proizvodih," trdi Lovec. Tako bodo na sedmem vega festu v Ljubljani obiskovalci morda zadnjič lahko naročili vege burger ali vege steak.

Veganska in vegetarijanska hrana sta v Evropi v porastu, vegansko meso pa vse bolj podobno pravemu mesu. FOTO: POP TV