Boris Johnson bo svoje vodenje države popisal v knjigi spominov.

Johnson iz vrst britanskih konservativcev je bil septembra po treh letih in nizu škandalov primoran zapustiti premierski položaj. Njegovi podporniki so ga nagovarjali k vrnitvi, a se na koncu oktobra vendarle ni odločil za vnovičen poskus, da bi se zavihtel na čelo stranke in vlade, kjer je trenutno Rishi Sunak. Njegov čas na položaju je zaznamovala pandemija covida-19, s katero so bile povezane tudi sporne zabave na sedežu vlade. Težko se bo v spominih izognil tudi svojim prizadevanjem, da dokončno izpelje brexit, katerega velik zagovornik je bil vseskozi.

Njegovi spomini bodo zadnji v nizu knjig, pod katere se je podpisal danes 58-letni nekdanji novinar. Leta 2014 je denimo izšla njegova biografija nekdanjega voditelja države Winstona Churchilla The Churchill Factor. Pod njegovim peresom je sicer še vedno v nastajanju tudi biografija slovitega dramatika Williama Shakespeara, za katero naj bi mu založba Hodder & Stoughton leta 2015 namenila zajeten predujem, a je odtlej zamudil že več rokov, piše nemška tiskovna agencija dpa.

Trenutno v vlogi poslanca je precej zaslužil tudi v vlogi govorca, odkar je septembra zapustil premierski stolček, je pristojnim parlamentarnim organom prijavil za več kot milijon funtov plačil.