Božič je mimo, čakamo na novo leto – kaj pa je z dnevi vmes?

Po praznični sredi in četrtku, se je najpogostejše povratno elektronsko sporočilo v petek glasilo: "Trenutno sem odsoten/a". Na Otoku je to čas, ko se praznično vzdušje nekoliko umiri, mesta postanejo bolj umirjena, kar se pozna po tem, da v restavracijah ni več dolgih čakalnih vrst, trgovine pa so v primerjavi z dnevi pred božičem bolj prazne. Ljudje si pogosto teh nekaj dni vzamejo dopust, a ostanejo doma in imajo morda prvič v letu dejansko čas. V današnji družbi, ko smo ves čas preveč zaposleni in našo pozornost krade preveč stvari, pa se mnogi ne znajo sprostiti in ne vedo, kaj bi počeli s časom, ki ga imajo.

Prav zato se je za ta čas uveljavilo poimenovanje "twixtmas". Beseda je skovanka iz stare angleške besede "betwixt" (slovensko: vmes) in imena praznika "christmas" (slovensko: božič). Slovenski dobesedni prevod bi bil torej "vmesnič". "Twixtmas se je že tako prijel, da na spletu obstaja stran, ki je posvečena tem obdobju in ki spodbuja ljudi, naj v tem času naredijo nekaj dobrega zase in za skupno dobro. "Osnovni cilj je, da zagotovimo, da ta čas in priložnost izkoristi čim več ljudi za to, da na nek način naredijo svet boljši," so zapisali na strani, kjer upajo, da bo twixtmas postal pomemben čas za ljudi. Besedo so začeli uporabljati tudi nekateri oglaševalci, ki želijo potrošnike privabiti k dodatnim nakupom, turistične agencije pa ponujajo aranžmaje za "twixtmas".