Božiček je že krenil: njegovo pot spremljajo radarji in sateliti

V času, ko je moč dostavljalcu hrane slediti na nekaj metrov natančno, bi bilo skoraj nepredstavljivo, da bi pot najpomembnejše osebe na svetu ta hip ostala zavita v tančico skrivnosti. Sledenje Božičku 24. decembra je postalo kar globalni ritual, moderna tradicija. Od Severnega tečaja do vašega doma potovanje letečih sani še nikoli ni bilo bolj pregledno.

Božička je sicer moč spremljati na več portalih in aplikacijah. Njegovo pot okoli sveta beleži tudi Flightradar24, kjer je razvidno, da prvi med jeleni Rudolf njegove sani vodi na višini dobrih 18.300 metrov, s hitrostjo več kot 1600 kilometrov na uro.

Vse se je začelo z napako pred 70 leti

Zgodba o sledenju Božičku zveni kot zaplet prazničnega filma. Vse se je začelo leta 1955 v Colorado Springsu, ko je lokalna veleblagovnica Sears v časopisu objavila telefonsko številko za otroke, ki bi želeli poklicati Božička. A zgodila se je tiskarska napada in v oglasu se je znašla tajna številka Kontinentalnega poveljstva zračne obrambe (CONAD), predhodnika današnjega NORAD-a (Severnoameriškega poveljstva zračne in vesoljske obrambe). Telefon je tistega večera tako zazvonil na mizi polkovnika Harryja Shoupa. Na drugi strani linije pa je namesto kakšnega resnega generala zaslišal nežen glas deklice, ki ga je vprašala, ali govori z Božičkom. Zmedeni polkovnik je sprva mislil, da gre za šalo, a ko je ugotovil, da govori z otrokom, je spremenil ton. Namesto, da bi odložil slušalko, je preveril radarske slike in deklici zagotovil, da je Božiček že na poti s Severnega tečaja. Klici so se nadaljevali čez noč, Shoup pa je svojim operaterjem naročil, naj vsakemu otroku, ki ga bo zanimalo, kje je dobri mož, podajo točno lokacijo njegovih sani. Tako se je po čistem naključju rodila tradicija, ki letos praznuje 70. obletnico, poročajo tuji mediji.

NORAD: Vojaška natančnost v službi praznične čarovnije

Kar se je začelo kot improvizacija polkovnika Shoupa, je preraslo v obsežno vsakoletno operacijo z imenom NORAD sledi Božičku.

NORAD je organizacija, odgovorna za zračno obrambo ZDA in Kanade, ki vsako leto svojo dovršeno tehnologijo 'uporabi' za dober namen.

S pomočjo mreže satelitov, zmogljivih radarjev in infrardečih senzorjev, kalibriranih za zaznavanje toplotnega odboja Rodulfovega rdečega nosu, sledi Božičkovi poti od trenutka, ko vzleti. Operacija se začne v zgodnjih jutranjih urah 24. decembra po ameriškem času, poganja pa jo ekipa več kot 1500 prostovoljcev, sestavljena iz vojaškega in civilnega osebja, ki se odzivajo na telefonske klice in elektronsko pošto z vsega sveta. Otroci (in starši) lahko ves dan pokličejo brezplačno številko, kjer jih obvestijo o trenutni lokaciji Božička. Njegovo pot je moč spremljati tudi preko njihove spletne strani, mobilnih aplikacij in na družbenih omrežjih, kjer so objavljeni posnetki Božička, ki leti nad svetovnimi znamenitostmi. V zadnjih letih je sledenje Božičku sicer dobilo povsem novo dimenzijo. Svoj 'sledilnik', z nekoliko bolj ležernim in interaktivnim pristopom, je leta 2004 vzpostavil Google. Na platformi Božičkova vas ves december ponujajo različne izobraževalne igre in animacije, na božični večer pa s pomočjo Googlovih Zemljevidov tudi vizualno sledenje njegovi poti.

Božičkova pot na sledilniku Santa Tracker. FOTO: Posnetek zaslona

Navdušenci nad letalstvom pa lahko njegovo pot spremljajo na strani za sledenje zračnim plovilom Flightradar24, kot bi bil na pravem komercialnem letu. Njegove sani, tipa SLEI, so tako zrakoplov, ki mu sledi največ ljudi na svetu, za seboj puščajo celo airbuse in boeinge. In podatki so neverjetno natančni: sani so registrirane pod oznako HOHOHO, pozivni znak pa je običajno R3DN053 ali SANTA1. Glede na 'tehnične specifikacije' gre za najstarejši aktivni zrakoplov na svetu, star več kot 1700 let, z devetimi 'motorji' Rangifer tarandus (latinski izraz za Severnega jelena). Deveti motor, znan po rdeči luči, je bil dodan leta 1939 zaradi slabega vremena in megle. Sani so opremljene tudi s sodobnim transponderjem ADS-B za zagotavljanje natančnega sledenja, rogovje jelenov pa naj bi služilo kot dodatne antene. Božiček leti na višini 18.300 metrov, visoko nad komercialnimi letali, in doseže nadzvočne hitrosti, da pravočasno dostavi vsa darila.