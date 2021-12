Božiček je že na poti. Preverite, kje se trenutno nahaja

Ameriške radarske sile Norad, ki skrbijo za varnost neba nad Severno Ameriko so tudi letos aktivirale svojo interaktivno aplikacijo, kjer lahko vidite, kje se trenutno nahaja dobri mož in koliko daril je že razdelil.

To je 66. leto, ko Norad spremlja Božičkovo potovanje okoli sveta. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, se je vse začelo po naključju leta 1955, ko je lokalni časopis v Koloradu objavil napačno številko za otroške klice Božičku. Klici so šli na vojaško številko Letalske obrambe Severne Amerike (Norad) in polkovnik Harry Shoup ni hotel razočarati otrok. Pokazal je dobro voljo in ukazal podrejenim, naj odgovarjajo na klice ter otroke seznanjajo z lokacijo Božička na nebu.