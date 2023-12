Pri nas bi bilo to verjetno nemogoče, na Filipinih pa je decembra to, da Božiček ureja promet nekaj povsem običajnega. V predmestju Manile se namreč prometni policist v tem času prelevi v Božička, ki pleše in v stresnem čakanju v prometu marsikomu polepša dan in mu izvabi nasmeh na obraz.