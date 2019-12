Božiček, NLP, letalo? Nebo nad Slovenijo preletelo na desetine nenavadnih luči

"Pol ure nazaj stopim na vrt in opazim to na nebu. Pomikalo se je proti kopnemu, nato je počasi vse skupaj izginilo," pa pripoveduje Aleš , ki se mudi v Novigradu.

"Na božični večer v Poreču le nismo sami. Kaj smo opazili in kaj je na posnetku, nam ni jasno. Možno je opaziti, da gre za enakomerno razdaljo med svetlečimi objekti, ki prihajo z italijanske strani in izginjajo neznano kam. Bilo jih je več kot 20," pa večerno dogajanje opisuje Ivan in dodaja, da pa je morda celo Božiček z jeleni.

"Nad Postojno smo bili ob 18.38 priča nenavadnemu pojavu. Na nebu je bilo videti lok svetlečih teles, ki so se premikala. Kaj bi to lahko bilo? Česa takšnega v 42 letih še nisem videla," nam je pisala bralka Maja .

A brez skrbi, ne gre za vesoljce, vojaške poskuse, žal pa tudi ne za Božička. Nenavadne luči so konstelacija satelitov, imenovana Starlink, ki je delo ameriškega podjetja SpaceX in ki Zemlji zagotavlja satelitski internetni dostop. Od novembra so v dvotedenskih presledkih v vesolje poslali skupno že 122 tovrstnih satelitov, do sredine prihodnjega leta pa naj bi jih okoli Zemlje krožilo že več kot 12.000. Za pot okoli našega planeta potrebujejo okoli 90 minut.

Sateliti so ob jasnem vremenu dobro vidni s prostim očesom. Številni astronomi pa ob tem svarijo, da bo vesolje - ko jih bo tam enkrat res večtisoč - še bolj polno smeti.