Božičkovi namestniki so se zahvalili požrtvovalnim voznikom tovornjakov

Skrbijo, da so police v trgovinah polne, doma pa medtem, ko dostavljajo hrano in izdelke, nanje čakajo družine. Med prazniki morajo kakšen dan prebiti tudi na avtocestnih počivališčih, ko vožnja tovornih vozil na avtocestah ni dovoljena. A Božičkovi namestniki so jim dali vedeti, da niso pozabili nanje. Za njihovo požrtvovalnost in naporno delo so se jim zahvalili na prav poseben način. Na številnih avtocestnih počivališčih v Nemčiji so jim predali simbolična darila.