Božično razpoloženi ameriški policisti: Grincha spravili za rešetke

Policisti iz mesteca Pascagoula v ameriškem Misisipiju so si za božič zadali posebno nalogo – ujeti so želeli Grincha, ki je v mestecu poskušal pokvariti praznično vzdušje. Seveda je zeleni junak le izmišljen lik, a kljub temu je decembrska igra policistov nadvse simpatična.

Grinch, zeleni možicelj, je junak zgodbe "Kako je Grinch ukradel božič", ki jo je leta 1957 objavil Dr. Seuss, eden najbolj priznanih ameriških avtorjev otroških knjig. Mnogi ga bolje poznajo iz filma, v katerem ga je upodobil Jim Carrey. O Grinchu je znano to, da ne mara božiča, ker ima "srce premalo za dve številki", zato si želi ta čas pokvariti tudi drugim – to so želeli preprečiti policisti iz Pascagoule, ki so več tednov po mestu sledili zelenemu junaku. Med drugim je poskušal ukrasti božične jelke, hrano in celo službe prebivalcev v mestu.

V ponedeljek so ga policisti vendarle "ujeli", ob tem pa zapisali: "Božič je varen, Pascagoula. Policist Prisock in pes Nicky sta pred nekaj trenutki prijela Grincha. O nadaljnjem razpletu vas bomo obveščali."

Seveda je šlo pri vsem le za simpatično praznično domislico policistov, ki pa so celoten lov nadvse dodelali. Priredili so mu celo sojenje, na katerem so ga obtožili motenja božičnega veselja in načrtovane kraje praznika. Kazen, ki so mu jo za to določili, je bila 40 let zapora.

