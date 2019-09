Brexit bi lahko britansko modno industrijo stal milijardo evrov

Modni oblikovalci si še ne znajo predstavljati, kako bi se prebili skozi izzive, kot so višje cene izdelkov zaradi carin ter logistične prepreke pri transportu med Otokom in celino, zato so zaprosili za finančno pomoč.

Modna oblikovalka Katharine Hamnettje ena prvih, ki je že konec lanskega leta preko modnih kreacij pozvala k preklicu brexita. Oblikovala je linijo majic z napisom 'Prekličite brexit' in prodala več tisoč tovrstnih izdelkov. Sledile so nove majice z napisom 'Moda sovraži brexit'. Katharine je lansko leto ustanovila podjetje v Italiji v Benetkah: "Nočem se ukvarjati s težavami v logistiki, zato nočem brexita, ker vem kakšne bodo posledice in težave pri uvozu in izvozu v naši industriji."