Kako je videti, ko v osrčju četrti Los Angelesa, ki je sinonim za brezdomstvo, organizirajo pravi šov talentov? Da se med kupi smeti, drogo in življensko bedo še skriva marsikateri talent, je dokazal lokalni pastor, ko je na majhen improviziran oder povabil brezdomce, da se prebivalcem četrti predstavijo s svojimi pevskim in plesnim talentom. Publika in režija sta tako lahko uživali v številnih nastopih, od pop do rap žanrov. Kdo je zmagal in kakšna nagrada ga čaka?